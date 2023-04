Zwei EU-Gesetzesvorgaben und deren nationale Umsetzung sorgen heuer für ein weitgehendes Aus der traditionellen Leuchtstofflampe. Die eine, die RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) widmet sich umweltgefährdenden Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten. Im Fall der Leuchtstofflampen ist das vor allem Quecksilber, das in geringeren Mengen in diesen Betriebsmitteln vorhanden ist. Die andere, die Ökodesign-Verordnung, macht wenig energieeffizienten Lampen den Garaus.



Der daraus resultierende Phase-out-Plan: Bereits am 25. Februar war Schluss für T5-Leuchtstofflampen in Ringform und Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel (CFLni). Mit 25. August werden lineare T5- und T8-Leuchtstofflampen, mit 1. September auch Halogen-Pins (G4, G6.35, G9) vom Markt genommen. Alle Details zu den regulatorischen Vorgaben fanden sich in der jüngsten Ausgabe von Elektropraxis@Punktum.

>> Lesen Sie auch: Umstieg von Leuchtstoffröhre auf LED