Aber welche erneuerbare Stromquelle hat die Nase in Österreich eigentlich genau vorne? Ein Bericht des Bundesministeriums für Klimaschutz, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) für 2023 zeigt: Österreich ist und bleibt eine Wasserkraft-Nation. Die Stromerzeugungstechnologie ist historisch gesehen die wichtigste für Österreich – aufgeholt hat in den letzten Jahren aber die Windkraft und Photovoltaik. Windkraft stellte 2023 bereits 11,4 Prozent der Jahresstromerzeugung – 2005 waren es noch rund 2 Prozent. Die Stromerzeugung per Photovoltaik hat seit 2005 ebenfalls einen großen Sprung von 36,4 Prozent mehr Leistung gemacht.

In Kombination deckten die Wasserkraft (146,4 PJ), Windkraft (28,9 PJ) und Photovoltaik (21,9 PJ) 2023 ganze 78 Prozent der gesamten Stromerzeugung. Den Rest stellen unter anderem biogene Energien, die bei ihrer Verbrennung in KWK-Anlagen ebenfalls Strom erzeugen.