„Durch die EEG schaffen wir es, Sonnenstrom direkt vor Ort zu produzieren und zu nutzen. Das bedeutet nicht nur günstigere Strompreise für die Bevölkerung, sondern auch eine Entlastung der lokalen Stromnetze,“ erläutert Franz Danler, Geschäftsführer der Innsbrucker Immobilien Gesellschaft. Als PV-Anlagenbetreiberin profitiere die IIG w von einer höheren Einspeisevergütungen, die Haushalte von günstigeren Strompreisen.



Mit der Pilotphase, die im Oktober 2024 beginnt, sollen die ersten Mitglieder der EEG von Strompreisen profitieren, die bis zu 44 Prozent unter denen herkömmlicher Anbieter liegen. Die EEG KW Light plant, das Projekt nach erfolgreichem Start auf weitere Mitglieder auszudehnen. Sollte sich das Modell bewähren, könnte es bald in weiteren Stadtteilen Innsbrucks sowie in ganz Tirol zur Anwendung kommen.

Das Projekt in Igls will als Vorbild für zukünftige Erneuerbare Energiegemeinschaften in der Region dienen. Es ist Teil der Strategie der Stadt Innsbruck, Wohnkosten zu senken, die lokale Versorgung zu stärken und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.