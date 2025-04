Das Forschungszentrum Silicon Austria Labs (SAL) arbeitet gemeinsam mit 11 nationalen und internationalen Partnern aus Forschung und Industrie an Gleichstromtechnologien und -netzen. Ziel des Projekts DC-MicroGrid ist es, die grüne Energiewende in der Industrie voranzutreiben.

Gleichstromnetze (DC Grids) kommen bereits in industriellen Anwendungen und Pilotanlagen in Europa zum Einsatz. Die Netze bieten noch großes Innovationspotenzial, insbesondere in den Bereichen Stromwandler, Steuerungsalgorithmen, Netzstabilität und Energiemanagement. Darauf konzentrieren sich die Forscher*innen im neuen Forschungsprojekt.

Im Gegensatz zu den gängigen Wechselstromnetzen bieten Gleichstromnetze Vorteile in puncto Energie- und Ressourceneffizienz und leisten damit einen Beitrag zur CO₂-Reduktion. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig – von der Einbindung erneuerbarer Energien bis hin zur Anwendung in Produktionsbetrieben sowie kleineren Gewerben. „Die DC-Technologie entwickelt sich rasant, und mit diesem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag, damit Europa wettbewerbsfähig bleibt“, so Thomas Langbauer, technischer Leiter des DC-MicroGrid-Projekts.

Neben Silicon Austria Labs sind namhafte Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt, darunter DEIF Wind Power Technology Austria GmbH, Fronius International GmbH, Infineon Technologies Austria AG, KONČAR, Johann Lasslop GmbH Induktive Bauteile, Nidec Global Appliance Austria GmbH, Terma Technologies GmbH, Tridonic GmbH & Co. KG, die Technische Universität Graz, Kite Rise Technologies GmbH und AIT Austrian Institute of Technology GmbH. Das Projekt startete im März 2025 und läuft bis Februar 2029. Mit einem Gesamtvolumen von rund 8,42 Millionen Euro ist es das bislang größte kooperative Projekt bei SAL.