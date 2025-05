Bei Schnabl Stecktechnik steht ein Generationenwechsel an: Paul Zahlbruckner ist neuer Geschäftsführer des Befestigungstechnikunternehmens mit Sitz in St. Pölten. Er folgt auf Wolfgang Bruckbauer, der das Unternehmen maßgeblich geprägt hat und sich im Oktober 2025 aus der operativen Geschäftsführung zurückzieht. Schnabl bleibt er anschließend beratend verbunden.

„Unsere Vision ist es, Schnabl weltweit als Maßstab für zeitsparende und anwenderfreundliche Befestigungstechnik zu etablieren“, erklärt Zahlbruckner. Zahlbruckner ist seit 2022 bei Schnabl Stecktechnik tätig und trieb in seiner bisherigen Rolle als Business Development Manager die Expansion in neue Märkte voran. Der studierte Wirtschaftsingenieur absolvierte Stationen in Madrid, St. Gallen und Boston. In seiner neuen Funktion verfolgt er das Ziel, Schnabl in die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen – international, zukunftsorientiert und kundennah.

