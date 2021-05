Die Dänen mögen's dekorativ

Düstere Wandleuchten

Ziemlich außergewöhnlich, wenn auch fast ein wenig düster wirkt dieses Wandleuchten-Ensemble. Die Halogen-Glühbirnen finden sich in Leuchten in der Form von Kugeln oder Urnen. An sich wäre das noch kein Problem, da die Lichtlösung der Dekoration eines Gebäudes und nicht der Straßenbeleuchtung dient. Die Blendwirkung ist allerdings beträchtlich und für Passanten alles andere als angenehm.