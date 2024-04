Das digitale Kundenportal von Techem, das in Österreich entwickelt wurde, soll innerhalb der nächsten Jahre nun auch europaweit ausgerollt werden. Damit verknüpft ist das Techem Smart System (TSS3). Es ermöglicht die direkte Übertragung der Verbrauchsdaten einzelner Geräte in Wohnungen über Gateways in den Treppenhäusern in die Techem-Cloud. Dadurch können Kund*innen über das Kundenportal nicht nur ihre aktuellen Verbräuche einsehen, sondern diese auch mit Daten aus den vergangenen Monaten und Jahren vergleichen. Göttfert bezeichnet die Verbindung des TSS3 mit dem Kundeportal als „großen Schritt" in Richtung Digitalisierung.

Durch die Digitalisierung wird zudem ein zeitnahes Geräte- und Energiemonitoring ermöglicht. Kund*innen erhalten mehr Transparenz über den energetischen Zustand ihrer Liegenschaften, weil sich Energieverbrauch und Kosten online analysieren lassen. Im Klartext: „Nur wenn man messen kann, was man verbraucht, kann man auch gegensteuern“, so Göttfert.