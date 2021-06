Die erste Frau im ABB-Vorstand

Der Aufsichtsrat von ABB Österreich hat Martina Weinlinger zum 01. Juni 2021 zur Vorständin von ABB Österreich berufen. Im Zuge dieser Vorstandserweiterung wird sie dort künftig als erstes weibliches Vorstandsmitglied in der 111-jährigen Geschichte des Unternehmens gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Martin Kohlmaier die Geschäfte von ABB in Österreich verantworten. Neben ihrer Tätigkeit als Vorständin wird Martina Weinlinger ihre bestehende Funktion als Country Human Resources Manager beibehalten.

Human Resources im Blick

Martina Weinlinger ist bereits seit 16 Jahren für ABB tätig und hatte in der Zeit bereits unterschiedliche Management-Positionen in den Bereichen Personalmanagement und Unternehmenskommunikation von ABB Österreich inne. Sie hält einen Magisterabschluss der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Human Resources. „Mit Martina Weinlinger zieht eine ausgewiesene Expertin im Bereich Personalmanagement in den Vorstand ein. Sie hat mit ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg von ABB Österreich beigetragen. Ich freue mich über die Entscheidung des Aufsichtsrats und auf die weitere Zusammenarbeit“, so Vorstandsvorsitzender Martin Kohlmaier.

Erfolgsgeschichte fortschreiben

„Ich freue mich sehr, die Erfolgsgeschichte der ABB AG in Österreich künftig als erste Frau im Vorstand fortzuschreiben. In dem Zusammenhang möchte ich mich für das Vertrauen und die Wertschätzung sowohl bei unserem Vorstandsvorsitzenden als auch beim Aufsichtsrat bedanken. Unser Ziel ist es, ABB als innovativen Technologieführer am Arbeitsmarkt noch attraktiver zu machen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass die Förderung von Frauen in Führungspositionen im Zuge der ABB 'Global Diversity & Inclusion Strategy 2030' gelebt wird“, sagt Martina Weinlinger.

Topmanagerin aus den eigenen Reihen

„Mit der Vorstandserweiterung und der diverseren Aufstellung schaffen wir bei ABB Österreich die Voraussetzung für künftiges Wachstum. Martina Weinlinger verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Personalbeschaffung, Nachwuchsförderung und Personalmanagement. Wir freuen uns, dass wir mit ihr eine Topmanagerin aus unseren eigenen Reihen für diese Aufgabe gewinnen konnten. Gemeinsam werden Martin Kohlmaier und Martina Weinlinger die starke Entwicklung von ABB in Österreich weiter vorantreiben“, sagt Dr. Pekka Tiitinen, Aufsichtsratsvorsitzender ABB Österreich.