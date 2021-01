Einfach besser lüften

In der aktuellen Situation ist regelmäßiges Lüften unverzichtbar, um die Aerosolbelastung z.B. in Schulen, Kindergärten, Büros und Tagungsräumen zu reduzieren. Eine leicht verständliche Anzeige der aktuellen CO2-Konzentration bietet gezielte Hinweise dafür, wann Räume gelüftet werden sollen, um die Luftqualität zu verbessern.

Besonders einfach geht das mit dem mobilen AMUN 716 CO2 Monitor von Theben. Das Gerät lässt sich einfach per USB-Kabel z.B. an einen PC, ein Laptop oder per USB-Netzteil an einer Steckdose anschließen. Auch eine Wandbefestigung über die verschraubbare Bodenplatte ist problemlos möglich. Eine Konfiguration des Geräts entfällt. Die CO2-Konzentration wird auf Basis wissenschaftlich definierter Schwellenwerte präzise gemessen und über eine Ampel-Symbolik (rot, gelb, grün) angezeigt. So ist der passende Zeitpunkt für die nächste Stoßlüftung schnell zu erkennen. Gleichzeitig lässt sich auf diese Art und Weise unnötig langes Lüften vermeiden, wodurch Räume auskühlen können und die Heizkosten steigen.