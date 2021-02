Gut beleuchtet parken

Für den Neubau einer Parkgarage mit Premium-Stellplätzen in Höchstadt a. d. Aisch suchte die Park 4 GmbH eine innovative und auf die besondere Raumhöhe von neun Metern ausgelegte Beleuchtung. Die Leuchten sollten sich dabei durch eine hochwertige Gestaltung harmonisch in das Design des Parkhauses einfügen und dank einer langen Lebensdauer den Wartungsaufwand gering halten. Darüber hinaus legte der Kunde besonderen Wert auf ein flexibles System, das sich auch problemlos an eine veränderte Nutzung der Räumlichkeiten anpassen lässt.

LEDVANCE entwickelte daher für die Parkgarage eine Beleuchtungslösung mit 20 High Bay DALI CLO LED-Leuchten, die in mehrfacher Hinsicht den Anforderungen des Projekts besonders gerecht werden: Bei einer Deckenhöhe von neun Metern bieten die Hallentiefstrahler eine perfekte Ausleuchtung. Dank der Push-Button-Anschlussklemme lassen sich die Leuchten schraubenlos bei Bedarf flexibel und einfach umhängen. Und die Tageslichtregelung der DALI-Treiber erlaubt zusätzliche Energieeinsparungen von bis zu 90 Prozent gegenüber konventionellen Hallenspiegelleuchten.

Als zuverlässiger Partner unterstützte LEDVANCE die Park 4 GmbH mit einem umfassenden Service bei der Lichtplanung und Projektsteuerung. Die High Bay DALI CLO LED-Leuchten überzeugen zudem dank der Lichtstromnachführung durch ein konstant hochwertiges Lichtbild über die gesamte Lebensdauer hinweg. Das DALI 2.0 Interface eignet sich darüber hinaus für Anwendungen mit Dimmern und Sensoren. Eine 5-Jahres-Garantie rundet die zahlreichen Vorteile der High Bay DALI CLO ab.