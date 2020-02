Jürgen Marksteiner rückt zur Spitze auf

Jürgen Marksteiner ist seit 2008 bei OBO. Er hat in dieser Zeit viele Unternehmensbereiche und Kunden bestens kennen gelernt. „Marksteiner war im technischen Vertrieb, im Angebotswesen und als ,erster Trainer‘ in vielfältigen Schulungsaktivitäten aktiv“, erklärt Geschäftsführer Heinz Haider. Einen Namen gemacht hat er sich in dieser Zeit sowohl beim Großhandel als auch im Elektroinstallations-Gewerbe. Seine Mitarbeit in technischen Gremien und in der WKO unterstreicht seinen Arbeitsradius.

Verantwortlich für OBO-Gesamtvertrieb

Mit sofortiger Wirkung wird Marksteiner zum Mitglied der Geschäftsleitung berufen. Er verantwortet in dieser Funktion den Gesamtvertrieb für Österreich und steht damit dem Außen- und Innendienst-Team vor. Haider: „Wir freuen uns darauf, nachhaltig am weiteren Wachstum gemeinsam mit unseren Kunden und Anwendern zu arbeiten.“