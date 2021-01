LED-Lichtkonzept mit perfekter Systemintegration

Die FUJIFILM Medwork GmbH produziert in Höchstadt a. d. Aisch medizinische Instrumente und suchte für den Neubau einer Produktionshalle eine smarte Beleuchtungslösung. Diese sollte hochwertige LED-Industrieleuchten problemlos in das bestehende KNX-System des Unternehmens integrieren, sich zudem optisch möglichst harmonisch in die moderne Architektur der Halle einfügen und auch im Hinblick auf die Kosten überzeugen.



LEDVANCE wurde mit der Erstausstattung der Fertigungshalle betraut und wählte dafür ein Beleuchtungssystem aus TRUSYS LED DALI Leuchten, das sich nahtlos in das KNX-Gebäudemanagementsystem des Unternehmens einfügte und auch in puncto Installationsdauer, Design, Robustheit, flexibler Nutzung, Wartungsaufwand und Energieeinsparung die Erwartungen des Kunden übertreffen konnte.



Als zuverlässiger Vollsortimenter bietet LEDVANCE einen umfassenden Service für Innen- sowie Außenbeleuchtung. Die ausgewählten LED-Leuchten sind durch die Aluminium-Tragschienen extrem robust und überzeugen durch ein hochwertiges Design. Durch den engen und kontinuierlichen Austausch mit dem Kunden war es möglich, schnell auf Änderungen während der Installation zu reagieren und die Arbeiten effizient durchzuführen. Die integrierte Tageslichtsteuerung ermöglicht zudem einen flexiblen Einsatz der Leuchten und damit zusätzliches Einsparpotenzial.