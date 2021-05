"Mehr als nur Schalter" verschränkt Kunden und Fachbetriebe

Bei seiner neuen Imagekampagne für Endverbraucher nimmt Gira explizit Handwerk und Elektrofachbetriebe mit. Seinen Vertriebspartnern ermöglicht der Smart-Home-Pionier die einfache Teilnahme, um im Sog der reichweitenstarken Verbraucher-Kampagne ebenfalls sichtbarer und bekannter zu werden.

In Print, Digital und Hörfunk-Spots kommuniziert Gira reichweitenstark, wofür das Familienunternehmen und seine Produkte – vom Lichtschalter und Türkommunikation über Smart-Home bis zu Gebäudetechnik – stehen. "Wir sind die mit den Schaltern. Aber auch so viel mehr", ist die Kernbotschaft der groß angelegten Kampagne, die gleichzeitig in Deutschland, den Niederlanden und Österreich läuft. "Kurze, sichere Lieferwege, Top-Qualität, Innovation und unverwechselbares Design – das sind die wichtigsten Gründe, warum Gira auch in Österreich so erfolgreich ist", sagt Franz Einwallner, GF von Gira Austria in Salzburg.

Digitale B2B-Mitmachkampagne ab Juni

Österreichs Gira Partner können parallel zur Imagekampagne im Rahmen einer digitalen "B2B-Mitmach-Kampagne" teilnehmen, um den eigenen Betrieb zu präsentieren, zu profitieren und mit allen Gira Partnern gemeinsam Flagge zu zeigen. Gira bietet dafür den Händlern und Elektrofachbetrieben drei unterschiedliche Pakete für digitale Werbung und Präsenz des Unternehmens im Internet, die ab sofort gebucht werden können.

"Der Riesenvorteil: Um das Abwickeln der Werbemaßnahmen müssen sich die Betriebe nicht selbst kümmern, das macht Gira. So einfach war die Teilnahme an einer Kampagne noch nie", erklärt Vertriebsleiter Andreas Fraz. Er ist davon überzeugt, dass der Großteil der Gira Partner diese Chance nicht auslassen wird, schließlich sei der Mehrwert sehr hoch.

Interessierte Betriebe können sich ab sofort auf www.partner.gira.at oder beim Gira Außendienst über die Kampagne informieren. Die großangelegte Imagekampagne läuft bis April 2022. Ab Anfang Juni stehen dem Elektrohandwerk die Marketingpakete zur Verfügung.