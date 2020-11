Neuer Überspannungsschutz für die Windenergie

Viele Komponenten und Systeme sind für die Steuerung einer Windenergieanlage (WEA) wichtig. Umso notwendiger ist daher der umfassende Überspannungsschutz dieser Technik, beispielsweise der Sensoren, der Kommunikationstechnik oder des Pitchsystems.

Pitchsysteme, zur Steuerung der Rotorblätter von WEAs beispielsweise, müssen auch als Sicherheitssysteme jederzeit funktionsfähig bleiben. Denn mit ihnen wird nicht nur die Rotordrehzahl dem Windangebot angepasst. Sie sind auch Teil des Bremssystems (aerodynamische Bremse) und dienen daher als Notfallbremse. Die Verfügbarkeit solcher Sicherheitseinrichtungen ist von entscheidender Bedeutung und der Blitz- und Überspannungsschutz daher ein wichtiger Baustein für den sicheren Betrieb der Anlagen und Systeme.

Die Ableiter vom Typ BLITZDUCTORconnect (BCO) sind in verschiedenen Varianten verfügbar. Sie schützen zwei Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential (unsymmetrische Schnittstellen) oder eine erdpotentialfrei betriebene Doppelader (symmetrische Schnittstelle). Mit einem hohen Blitzstromableitvermögen von 3 kA gesamt und einem niedrigen Schutzpegel sind die Schutzgeräte dieser neuen Generation optimal für den Endgeräteschutz geeignet.

Windkraftanlagen sind schwingende technische Systeme.

Daher sind auch die Schutzgeräte der BLITZDUCTORconnect Familie vibrations- und schockgeprüft. Die secR-Modulverriegelung verhindert ein Selbstlockern des Ableiters. Das Ableitermodul ist vibrationssicher durch Push-in-Direktsteck-technik und beidseitige Verriegelung im Basisteil verankert. Alle Leitungsanschlüsse sind vibrations-sicher in Push-in-Klemmentechnik ausgeführt. Damit ist auch der Anschluss der Leiter einfach und ohne Verwendung von Werkzeugen möglich. Bei der Wartung der modularen Ableiter wird lediglich das Modul ausgetauscht. Das Signal ist über das Basisteil weiter verfügbar. Die Schutzfunktion für die Anlage kann durch einfaches Stecken eines neuen Moduls ohne erneute Verdrahtung schnell wiederhergestellt werden. Um Ableitermodule exakt zu entfernen, ohne versehentlich ein benachbartes Modul zu ziehen, sind diese mit secR-Entriegelungstasten ausgerüstet, die einen präzisen und sicheren Austausch ermöglichen.

Die modularen Ableiter besitzen eine Trennfunktion, die durch das gedrehte Stecken des Ableitermoduls ausgeführt wird und den Signalkreis für Wartungsarbeiten unterbricht.

Ständige Überwachung und eine vorausschauende Wartung sind wesentlich, damit Kosten von Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen sich im Rahmen der Betriebsphase amortisieren.

BLITZDUCTORconnect Ableitergruppen können mit einer stationären Fernmeldeeinheit überwacht werden. Mittels eines potentialfreien Öffnerkontakts wird der Status einer Ableitergruppe an ein übergeordnetes Leitsystem gemeldet. Die Kombination von Sende- und Empfangseinheit in einem Gerät minimiert den Verdrahtungsaufwand bei der Installation. Zugleich entfällt eine zusätzliche Parametrierung der Ableitermodule. Zudem sind die Ableiter der BLITZDUCTORconnect-Serie mit einer integrierten optischen Statusanzeige ausgestattet. Diese signalisiert eindeutig den Zustand des Ableiters (grün = Ableiter in Ordnung / rot = Überlastfall des Ableiters). Durch definiertes Ausfallverhalten des Ableiters (fail-open) werden die überlasteten Komponenten aus dem Signalkreis getrennt. Der Signalkreis selbst bleibt jedoch aktiv und wird nicht unterbrochen. Bis zum Austausch des Ableiters bleibt der Anlagenkreis verfügbar, der laufende Betrieb wird aufrechterhalten. Anlagen und Systeme können auf diese Weise zu jeder Zeit sicher und hochverfügbar betrieben werden.