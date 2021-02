Spaniens Lichter

Insbesondere während es schneit und kalt ist, wärmen die Gedanken an meditarrene Zufluchtsorte. Die Völker Südeuropas haben eine ganz besondere Beziehung zum Licht, was wohl nicht zuletzt auch an der intensiven Sonneneinstrahlung in den Regionen am Mittelmeer liegt. So ist es kein Zufall, dass ausgerechnet hier die Kunstrichtungen der Antike und der Renaissance entstanden sowie die barocke Malerei, Plastik und Architektur ihre Blüte hatten.