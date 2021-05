Strom und Spannung sicherer messen

Fluke stellt im Mai 2021 eine neue Familie von Strommesszangen vor, die elektrische Messungen für Service- und Instandhaltungstechniker noch sicherer machen. Fluke 377 und 378 sind Echteffektiv-Strommesszangen für Gleich- und Wechselstrom mit berührungsloser Spannungsmessung. Mit ihnen können Techniker schnelle elektrische Messungen durchführen, ohne mit gefährlichen stromführenden Teilen in Kontakt zu kommen.

Einfache dreiphasige Messungen

Fluke 377 und 378 verwenden die FieldSense-Technologie, um Spannung und Strom mit der Stromzange zu erfassen, wobei nur ein Erdanschluss als Referenz benötigt wird. Da keine direkte Verbindung mit stromführenden Komponenten besteht, wird das Risiko von Stromschlägen und Lichtbögen minimiert.

Die Strommesszangen messen Echteffektivwerte bis zu 1000 A für Gleich- und Wechselstrom, und mit der iFlex-Stromzange bis zu 2500 A (Wechselstrom). Es sind nur drei Schritte erforderlich, um in dreiphasigen Systemen zu messen und Spannung und Strom zeitgleich auf der Doppelanzeige anzeigen zu lassen.

Verbindung über Bluetooth

Beide Messgeräte sind als FC-Versionen (Fluke Connect 11:59 AM) mit Bluetooth-Schnittstelle erhältlich. Die Versionen 377 FC und 378 FC zeigen auch die Phasenfolge an, und die Messwerte können auf einem Smartphone angezeigt und über die Fluke Connect-Software in der Cloud gespeichert werden, sodass keine handschriftlichen Notizen mehr erforderlich sind. Fluke Connect ermöglicht es Instandhaltungstechnikern und Servicemitarbeitern, Messwerte zu dokumentieren und sie mit ihrem Team zu teilen. Die erfassten Daten können als Grundlage zur Entwicklung eines vorbeugenden Instandhaltungsprogramms verwendet werden.

Prüfen der Netzqualität

Die 378 FC verfügt über eine einzigartige Netzqualitätsanzeige (PQ), über die Netzqualitätsprobleme im Zusammenhang mit Strom, Spannung und Leistungsfaktor erfasst werden. Dadurch können Anwender schnell überprüfen, ob Netzqualitätsprobleme vom Gerät oder der Stromversorgungsleitung kommen.

Im Lieferumfang der Strommesszangen sind außerdem eine magnetische Aufhängevorrichtung TPAK, eine Premium-Tragetasche, Messleitungen TL224, Twist Guard-Messspitzen TP175 und eine schwarze Erdungsklemme AC285 enthalten.