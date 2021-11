Techem launcht E-Charging-Lösungen für Immobilien

Techem Messtechnik bringt als einer der ersten unabhängigen Anbieter E-Lade-Komplettlösungen für die Immobilienwirtschaft auf den österreichischen Markt. Der Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude bietet ab sofort individuelle Lösungen für E-Ladestationen für Bestand und Neubau in Mehrfamiliengebäuden und Gewerbeimmobilien an. Zudem übernimmt Techem dabei sämtliche Leistungen von der Beratung, Planung, Errichtung und dem Betrieb bis hin zur Verbrauchsabrechnung. Der Kunde kann den Stromanbieter selbst wählen.

Standardisierte und skalierbare E-Lade-Lösungen

Bei der Implementierung von Ladestationen haben Vermieter und Wohnungseigentümer viele regulatorische Vorgaben zu beachten, auch die technische Umsetzung stellt eine Herausforderung dar. Als Serviceanbieter und Partner der Immobilienwirtschaft bietet Techem standardisierte und kosteneffiziente Leistungspakete und unterstützt bei Regularien. Die E-Charging-Lösungen werden dabei an die individuellen Anforderungen angepasst – von der Machbarkeitsprüfung über die Auswahl der Hardware, bis hin zu fach- und normgerechter Installation, Inbetriebnahme und Wartung. Die Abrechnung der elektrischen Energie erfolgt über integrierte und geeichte Stromzähler, welche mit einem Erfassungs- und Abrechnungssystem verbunden sind. Via Authentifizierung durch Nutzerkarten, sogenannten RFID Karten (Radio Frequency Identification), ist eine genaue Zuordnung der getankten Energiemenge möglich, sodass auch bei gemeinschaftlich genutzten Stellplätzen die Verbräuche einzelner Bewohner individuell abgerechnet werden können.

„Das Gebäude der Zukunft ist klimaschonend, vernetzt und bietet gesunden Lebens- und Arbeitsraum. Bei Techem setzen wir auf Digitalisierung und Innovation. Der Einstieg in das E-Charging war für uns der nächste logische Schritt zur Komplettierung unseres Angebots an die Immobilienwirtschaft“, erläutert Bernd Markt, Leitung Vertrieb & Marketing bei Techem Messtechnik. Mit standardisierten und skalierbaren Lösungen für eine komplette Ladeinfrastruktur will Techem Immobilieneigentümer, Verwalter und Investoren dabei unterstützen, die Attraktivität von Immobilien zu steigern und die Energieeffizienz zu erhöhen.