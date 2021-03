Wegweiser durch den Normendschungel

Gerade Elektroplaner müssen immer auf dem Laufenden sein, was Vorschriften und Normen, Vertragswesen oder Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien betrifft. Für sie gibt es jetzt die TGA Xpert App, entwickelt vom öffentlich bestellt und vereidigten Sachverständigen für Elektrotechnik Marcel Aulenbach gemeinsam mit dem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Markus Cosler, sowie in Zusammenarbeit mit Gira. Bei Baubesprechungen geht es meist nicht um Detailwissen, sondern eher um Richtungsgeber und Leitlinien, die schnell abrufbar sein müssen. Die TGA Xpert App liefert dieses „Wissen on demand“ in nur drei Klicks. Sie wird ständig aktualisiert, so dass sie thematisch und inhaltlich stetig wächst. Doch schon zum Start umfasst die App bereits über 4.500 Einträge zu den Themen Normen, Vorschriften, Ausschreibung und Vertragswesen.

Intiuitiv die Funktionsweise: Die Hauptkategorien beziehen sich nicht auf bestehende Normen, sondern sind an Bau-Themen orientiert - etwa Wohnbau, Zweckbau, medizinisch genutzte Gebäude, Kindertagesstätten und andere mehr. Von dort aus gelangt der Nutzer in die Unterkategorien, etwa im Medizinalbereich zu Installationsgrundlagen, Sicherheits- und Hinweisbeleuchtung, Verteilung, Blitz- und Überspannungsschutz oder Leitungsführung. Hier sind jeweils kurze Texte sowie Grafiken hinterlegt. Sie liefern dem Planer die für ihn relevanten Informationen auf einen Blick.

Via Push Notifications werden Nutzer der TGA Xpert App über sämtliche Änderungen informiert und haben zugleich die Möglichkeit, wichtige Neuerungen jederzeit nachzulesen. Zusätzlich bietet die App einen Live Video Support und eine Callback-Funktion innerhalb von maximal 24 Stunden. Bei letzterem handelt es sich um einen technischen Rückrufservice an ausgewiesene Spezialisten: an Normungsspezialisten und einen juristischen Experten.

Die TGA Xpert App kann im Apple App Store und Google Play Store heruntergeladen werden. Die Lizenz für den fachlichen Inhalt lässt sich bei Gira für 99 Euro (www.partner.gira.de/planer) erwerben, im Jahres-Abo enthalten sind Lizenzcodes für zwei mobile Geräte und sämtliche Funktionen. Die Markteinführung unterstützt Gira mit Online-Schulungen.