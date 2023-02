Auf mehr als 1.500 m2 präsentieren Rittal, Eplan und Cideon die konsequente Umsetzung von Industrie-4.0-Konzepten. Das in der Branche einmalige Präsentations- und Schulungszentrum wird stetig weiterentwickelt und ausgebaut.

Ist Industrie 4.0 im Steuerungs- und Schaltanlagenbau umsetzbar? An welchen Prozessschritten lässt sich ein deutlicher Effizienzgewinn erreichen? Kann man auch in Losgröße 1 effizient produzieren? Vor solchen Fragen steht die Branche des Steuerungs- und Schaltanlagenbaus weltweit. Der ständig zunehmende Effizienz- und Kostendruck fordert praxisnahe und schnell umsetzbare Lösungen. „Wir möchten unsere Kunden gezielt dabei unterstützen, ihre Wertschöpfungsprozesse in Richtung Industrie 4.0 weiter zu entwickeln“, konstatiert Jan-Henry Schall (Leiter des Rittal Innovation Centers). „Das große Interesse an unserem Innovation Center mit 10.000 Besuchern seit September 2016 ist ein Beleg für den hohen Bedarf an ganzheitlichen Lösungen zur Prozessoptimierung im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Der Fokus der interessierten Besucher liegt dabei auf dem fachlichen Austausch.“

So können Kunden und Besucher im Innovations- und Trainingszentrum neuste Lösungen für ihre eigenen Wertschöpfungsketten live sehen, erleben, ausprobieren und mit den Experten der Friedhelm Loh Group diskutieren. Um dies „begreifbar“ und verständlich zu vermitteln, wurde ein fiktiver Betrieb des Schaltanlagenbaus aufgebaut. „Dadurch sind bei den einzelnen Prozessschritten die Lösungsangebote praxisnah nachvollziehbar – beginnend beim Engineering über die Arbeitsvorbereitung, den Wareneingang, die mechanische Bearbeitung, Bestückung, Konfektionierung und Verdrahtung bis zur fertigen Schaltanlage. Die Fachbesucher können so die Vorteile und ihren eigenen Nutzen daraus schnell erkennen“, erläutert Jan-Henry Schall.

Die Besucher erhalten dabei Einblicke in das „Virtual Prototyping“ durch neueste Software-Lösungen von Rittal und Eplan für die Elektrokonstruktion mit dem Ergebnis einer komplett digital beschriebenen Schaltanlage. Schnittstellen in die kaufmännischen Prozesse und insbesondere in die nachfolgende Fertigung beim Schaltanlagenbauer stellen einen weiteren wichtigen Bestandteil der Präsentation dar. Für die Fertigung, also die Werkstatt des Schaltanlagenbaus, können Technologien von Rittal und Eplan live unter die Lupe genommen werden. Diese reichen von vollautomatisierten Technologien über teilautomatisierte bis hin zu digital unterstüttzen Lösungen für manuelle Prozessschritte.