Neu bei Schukat : 3000W-Hochspannungsnetzteil

Für Hochspannungsanwendungen hat Schukat sein Portfolio um das erste 3000W-Netzteil mit DC-Hochspannungsausgang von MEAN WELL erweitert. Die neuen leistungsstarken Netzteile der CSP-3000-Serie in geschlossener Bauform stellen 120V, 250V und 400V DC-Ausgangsspannung bereit.