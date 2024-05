Die Prefalz-Solarlösung ist eine Kombination aus PV-Modulen und einer Unterkonstruktion, passend für die Prefalz-Dachbahnen – entwickelt und produziert in Österreich. „Die eigens konzipierten Glas-/Glas-PV-Module sind äußerst langlebig und halten hohen mechanischen Belastungen stand, sei es durch Hagel, Sturm oder Schneelast", geht Bernhard Allmer, Photovoltaik-Produktmanager, näher ins Detail.



Das System punktet zudem mit Effizienz: Die verbautten TOPCon-Zellen weisen eine um etwa zehn Prozent höhere Leistung im Vergleich zur herkömmlichen PERC-Zelle auf. Der Grund dafür: „Sie wandeln mehr Sonnenlicht in Strom um, selbst bei diffusen Lichtverhältnissen, was insgesamt zu einem höheren Ertrag führt", wie der Produktmanager erklärt. Die Solarmodule sind in Schwarz erhältlich und werden passend mit schwarz eloxierten Modulklemmen ausgeliefert. Sie können sowohl auf neuen Prefalz-Dächern montiert, als auch auf bereits bestehenden Dächern nachgerüstet werden. Mit den speziell entwickelten Modulklemmen werden die Solarmodule direkt auf den Stehfälzen befestigt, es braucht daher keine Durchdringung der Dacheindeckung durch Schrauben.