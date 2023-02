Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung nimmt bei Tridonic einen hohen Stellenwert ein. So weisen Module der siebenten Generation im Vergleich zur Vorgängerversion eine höhere Effizienz auf: Dank eines Chip-Upgrades erreicht sie nun bis zu 191 lm/W und ist damit um bis zu 16 % effizienter. Das verbesserte Verfahren zum Auftragen der Phosphorschicht erzielt zudem ein optimiertes Thermomanagement. So lassen sich die Module über den gesamten Temperaturbereich hinweg mit Stromstärken bis 2.000 mA betreiben und Kühlkörper folglich reduzieren. Mit bis zu 55.000 Stunden erreichen die Module zudem eine deutlich längere Lebensdauer. Alle Module sind besonders schnell und einfach in Leuchten einzubauen und werden mit einer fünfjährigen Garantie ausgegeben.

