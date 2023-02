Von der kompakten Handzange bis zum akkuhydraulischen Presswerkzeug bis 400 mm² haben Kunden alle Möglichkeiten zum ausgiebigen und unverbindlichen Testen und Ausprobieren.

Mit Elmar Lothring, Walter Steinmair und Hans Peter Köfler sind gleich drei ausgewiesene Elektro-Experten mit dem neuen Klauke Mobil in ganz Österreich unterwegs; so werden Kundenschulungen vor Ort auf der Baustelle, in der Werkstatt oder „wo auch immer unsere Kunden unsere Hilfe und Unterstützung brauchen“ realisiert, erläutert Alexander Edtmaier, Vertriebsleiter Klauke Österreich.

„Insbesondere im Themenfeld der elektrischen Verbindungstechnik gibt es oftmals offene Fragen und weit verbreiteten Irrglauben – mit mitunter sicherheitsrelevanten Konsequenzen“, so Alexander Edtmaier. „Mit dem neuen Klauke Mobil reagieren wir auf den hohen Bedarf an professioneller und umfassender Beratung und können sowohl langjährige als auch neue Anwender unserer Systemlösungen optimal unterstützen.“

Persönliche Terminvereinbarungen sind ab sofort über Ihren Technischen Berater im Außendienst, telefonisch unter +43 2256 62925 oder per E-Mail an klauke-AToffice@emerson.com möglich.