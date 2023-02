Der Koppler eignet sich für alle typischen Anwendungen in lokalen Datennetzen und darüber hinaus für den Betrieb von Power over Ethernet (PoE).

Mit der kurzen Bauform von 27 mm passt der Koppler aus Aluminium-Druckguss in alle Patchpanel, Anschlussdosen und Verteilerboxen des R&M-Sortiments für Kupferverkabelung. Er lässt sich mit einem Handgriff in Fassungen mit Direct-Attached-(DA-)Schnittstelle einschnappen. Dies trägt zur Miniaturisierung bei und unterstützt höchste Packungsdichten. Für Plattformen mit anderen Schnittstellen bietet der Schweizer Netzwerkspezialist Keystone-, No.-1- und Snap-in-Adapter an. So lässt sich der Koppler Kat. 6A/s mit nahezu jeder RJ45-Aufnahme kombinieren und überall einsetzen.

Der Koppler Kat. 6A/s erfüllt die Anforderungen des Klasse EA Channels und Permanent Link nach dem Standard ISO/IEC 11801. PoE unterstützt der Buchse-Buchse-Koppler zusammen mit R&MPowerSafe* Rangierkabeln bis zur Leistungsstufe 90 Watt (4PPoE) gemäss IEEE 802.3bt.

RJ45 Koppler dienen dazu, Rangierkabel miteinander zu verbinden. Daraus lassen sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten ableiten. So kann man Verkabelungsstrecken auf Büroetagen ohne aufwändige Installationsarbeiten mit einem zusätzlichen Rangierkabel im Handumdrehen verlängern oder anpassen.

Ebenso eignen sich die Koppler dazu, in Consolidation Points und Cross-Connects spezielle CP-Kabel mit Stecker und Buchse an den Enden überflüssig zu machen. Diese Verbindungen können mit Koppler und Patchkabeln schnell und flexibel im Plug-and-Play-Verfahren erstellt werden. Auch Anschlüsse von Netzwerkkomponenten mit rückseitiger Ausgangsschnittstelle lassen sich mit Kopplern einfach auf die Schrank-Vorderseite spiegeln. Der Einsatz des Buchse-Buchse-Kopplers im Zusammenhang mit einem Rangierkabel macht überall da Sinn, wo man keine Buchse anschliessen kann oder will.

