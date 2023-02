Weltweit gewinnen Elektro-Fahrzeuge für umweltfreundliche und nachhaltige Mobilität an Bedeutung. Beim Treffen der drei Geschäftsführer von Phoenix Contact, SMATRICS und café+co wurde deutlich, dass die Kombination von state-of-the-art-Ladetechnologie, einer perfekt ausgebauten Lade-Infrastruktur und dem Convenience-Faktor von köstlichem Kaffee entscheidende Erfolgsfaktoren für die schnelle Energiezufuhr für E-Fahrzeuge und ihre Lenker sind. Längst ist die Ladezeit kein Thema mehr – denn Elektro-Autos können schon heute so schnell geladen werden wie Verbrenner-Autos zum Tanken brauchen.

Thomas Lutzky (Geschäftsführer Phoenix Contact): „Mit unserem High Power Charging laden Sie Ihren Akku in nur 3 Minuten für 100 Kilometer Reichweite. Herzstück dieser neuen Technologie ist ein Hochleistungs-Ladestecker mit intelligenter Kühlung, der eine Ladeleistung bis 500 Kilowatt ermöglicht. Da ist der Kaffee noch heiß, wenn Sie weiterfahren.“

„Als 360°-Anbieter offeriert SMATRICS ein Komplettpaket aus Beratung, Projektierung, Montage und Lademanagement für die Lösung jedes Infrastrukturproblems“, konstatiert Michael-Viktor Fischer (Geschäftsführer SMATRICS). „Ladeleistungen bis 350 Kilowatt an unseren Ladestationen sorgen dafür, dass Sie nach einem schnellen Espresso bereits wieder weiterfahren können.“

„Künftig werden Fahrzeuglenker ihre Kaffeepause auch zum Laden nutzen, so holen sie Energie für sich selbst und für ihr Auto, also Genuss und Energie tanken in Kombination“, unterstreicht Fritz Kaltenegger (Sprecher der Geschäftsführung café+co International Holding). „Unsere café+co-Dienstleistung funktioniert deshalb gut, weil wir einen hohen Convenience-Faktor bieten.“

Für Thomas Lutzky steht fest: „Die High Power Charging Technology ist ein wichtiger Schritt hin zur Alltagstauglichkeit von batteriebetriebenen Fahrzeugen. Die Schnellladefähigkeit von E-Autos wird die Zukunft der Elektro-Mobilität prägen, denn nur wenn sie so praktisch und schnell wie das Betanken von Verbrennungsmotoren ist, wird sie von Verbrauchern dauerhaft akzeptiert. Unsere High-Power-Charging-Ladestecker folgen darüber hinaus dem CCS-Standard, das heisst: Sie sind auch für Elektro-Autos abwärtskompatibel, die die neue Technologie noch nicht unterstützen.“

Die Anforderungen für den gewerblichen Verkehr definiert Fritz Kaltenegger: „Der Ausbau des Fahrzeugangebots und die Verdichtung der Ladeinfrastruktur sind wichtige Elemente, damit unsere Zusteller insbesondere in der Stadt auf Elektro-Mobilität umsteigen können. So können wir für eine umweltfreundliche Logistik sorgen.“

Damit die Ladeinfrastruktur absolut zuverlässig funktioniert, steht SMATRICS mit seinem Leistungsversprechen: „Durch unsere 24/7-Hotline stellen wir den kontinuierlichen Betrieb für jeden Betreiber eines Ladeparks sicher“, betont Michael-Viktor Fischer.

www.phoenixcontact.at