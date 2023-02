Neu bei Schukat : Schlanke 3-Phasen-Schaltnetzteile

Der deutsche Distributor für aktive, passive und elektromechanische Bauteile Schukat electronic Vertriebs GmbH erweitert das Portfolio mit einer neuen Generation an schlanken 3-Phasen-Schaltnetzteilen der TDR-240-Serie von MEAN WELL.