Auch in einem ganz anderen Bereich verzeichnete Schneider Electric einen Platzierungserfolg. Bei der Wahl der „Diversity Leaders 2020“ der „Financial Times“ schnitt das Unternehmen mit Platz 41 in der Gesamtwertung und sogar Rang vier innerhalb der Elektro- und Elektronikbranche ab. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die Fortschritte bei der Förderung von Vielfalt am Arbeitsplatz erzielen konnten.

„Bei Schneider Electric setzen wir alles daran, die Integration und Teilhabe eines jeden Einzelnen zu ermöglichen“, kommentiert Chief Human Resources Officer Olivier Blum. „Gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen.“