Generell tut sich im Portfolio des Technologieexperten so einiges: Neu sind etwa die Schalter und Steckdosen aus der Reihe DELTA style in den neuen Farben schoko und anthrazit. Die Ausführungen sollen für ein geschmackvolles Ambiente sorgen. Die matte Haptik bedeckt mit Rahmen und Wippe die gesamte Oberfläche. Auch die E-Mobilität wird weiterentwickelt, unter anderem mit der neuen Generation der VersiCharge AC-Serie. Diese bietet neue und verbesserte Funktionen, ein intuitiv bedienbares Design und kurze Ladezeiten. Die VersiCharge AC Wallbox eignet sich für das Laden von Elektrofahrzeugen im Eigenheim, in Wohnkomplexen, am Arbeitsplatz, in Einkaufsmärkten oder auf öffentlichen Plätzen. Die Ladestation kann an einer Wand oder auf einer der optional erhältlichen Standsäulen montiert werden - dadurch ist die Integration in unterschiedliche Parkplatzsituationen einfach und platzsparend möglich.