Ganz gleich, ob Häuschen im Grünen oder Hightech-Fabrikhalle: Gebäude werden intelligent. Sensoren, Steuerungen und Aktorik für ganz unterschiedliche Anwendungen gehören mittlerweile zur Standardausstattung von allem, was vier Wände und ein Dach hat. Das traute Heim von früher kam mit Licht, Radio, Fernseher und einigen Küchengeräten aus. Heute hat sich die Elektrolandschaft in den eigenen vier Wänden deutlich weiterentwickelt. Zahlreiche neue Geräte und Funktionen sind hinzugekommen, man denke nur einmal an die Wärmepumpe im Keller mitsamt ihrer elektronischen Steuerung, an die motorgetriebenen Rollläden, an diverse Komfort- und Klimasteuerungen, an Überwachungskameras, Einbruchschutz und dergleichen mehr. Diese Geräte sind nicht nur einfach da, sie sind auch noch vernetzt – eben "Smart Homes". Natürlich benötigen diese Anlagen dazu auch Stromversorgungen – in der gleichen Vielfalt wie die Anwendungen selbst. Um optimale Ergebnisse zu bekommen, sind maßgeschneiderte Power Supplies von Vorteil.