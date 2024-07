Die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen ist mit der neuen Direktive stark angewachsen, und auch inhaltlich wurden die anzugebenden Informationen konkretisiert und ausgeweitet. Hier kommt ESG ins Spiel: ESG steht für Environmental, Social und Governance – auf Deutsch: ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowie nachhaltige Unternehmensführung. Der Fokus liegt auf der Integration von ökologischen und sozialen Maßstäben in die Unternehmenssteuerung, die gesellschaftliche Relevanz von unternehmerischen Entscheidungen bekommt mehr Gewicht.



Das eintägige Seminar „ESG-Reporting“ der OVE Academy vermittelt die Hintergründe von ESG ebenso wie die Pflichten, die Unternehmen zu erfüllen haben. Die Teilnehmenden bekommen das nötige Werkzeug, um notwendige Maßnahmen in der Praxis umzusetzen. Mit konkreten Anwendungsbeispielen geben die Vortragenden einen Einblick in aktuelle Entwicklungen, Risiken und Herausforderungen. Das Seminar richtet sich an Entscheidungsträgeri*nnen, Projektverantwortliche und Mitarbeitende in betroffenen Unternehmen sowie alle, die sich zum Thema ESG weiterbilden möchten. Der erste Termin findet am 19. September 2024 statt.