Am 23. April um 17 Uhr startete der erste von drei PV-Fördercall für 2025 – nur etwa neun Stunden davor hatte das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus darüber informiert und die notwendige EAG-Investitionszuschüsseverordnung-Strom-Novelle 2025 kundgemacht. Die Verordnung legt die Höhe der Fördersätze und die Termine der Fördercalls für ein Jahr fest und muss jedes Jahr aufs Neue erlassen werden.

70 Millionen Euro stehen über die OeMAG für Investitionszuschüsse zur Verfügung. Neben PV und Speicher werden insbesondere Kleinwasserkraftwerke zur Revitalisierung gefördert – Effizienzsteigerungen und ökologische Verbesserungen inklusive. Auch kleinere Wind- und Biomasseanlagen sind Teil des Förderpakets. Die Zuschüsse werden als Fixbeträge pro installierter Leistung vergeben - für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Damit reagiere man auf die aktuelle Budgetlage ebenso wie auf sich verändernde Rahmenbedingungen – insbesondere im Bereich Photovoltaik –, wie es von Seiten des Ministeriums heißt. Ziel sei es, öffentliche Mittel gezielter dort einzusetzen, wo sie einen spürbaren Beitrag zur Energiewende leisten. Im Zentrum soll künftig stärker die Wirksamkeit der Maßnahmen – mit Fokus auf Systemdienlichkeit, Effizienz und netzdienliche Technologien – stehen.

Neu ist außerdem der „Made in Europe“-Bonus, der Photovoltaik- und Stromspeicherprojekte mit bis zu 20 Prozent zusätzlich (10 Prozent für PV-Module, 10 Prozent für den Wechselrichter), fördert – sofern diese auf europäische Komponenten setzen. Der Bonus tritt mit dem zweiten Fördercall am 23. Juni 2025 in Kraft.

