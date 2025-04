Mit dem Umzug seiner beiden Vertriebsmarken Regro und Schäcke Linz an den neuen Standort in Traun, Oberösterreich, setzt Elektrogroßhändler Rexel den letzten Schritt der umfassenden Modernisierung seiner Vertriebsniederlassungen in Österreich. Unternehmenskund*innen können ab sofort an das Angebot beider Marken am neuen Standort in der Bäckerfeldstraße 4 zugreifen. Nach dem erfolgreichen Start in Graz im Februar wird auch in Traun ab 2. Mai eine 24/7-Abholstation zur Verfügung stehen, die eine flexible Abholung bestellter Waren rund um die Uhr ermöglicht.



Ein zentrales Element der neuen Niederlassung ist die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 192 kWp auf dem Dach. Diese versorgt gemeinsam mit dem dazugehörigen Speicher das gesamte Gebäude mit Strom – inklusive der hauseigenen Wärmepumpe, die Lager- und Büroräume wärmt und kühlt, sowie 100 kW Schnellladern für Elektrofahrzeuge.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!

Hier geht’s zur Anmeldung

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Elektrogroßhändlers liegt der Fokus auf Energieeffizienz und schlussendlich auch -autarkie, mit dem Ziel, die wirtschaftliche und energetische Unabhängigkeit weiter zu steigern. So wie an anderen Standorten setzt Rexel auch in Traun auf die eigene Fachkompetenz und nutzt ein Energiemonitoring und -managementsystem. Kund*innen profitieren neben der zentralen Verkehrslage auch von einem Schulungsraum, der auf höchstem technischen Niveau ausgestattet ist.