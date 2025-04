Bei der Gestaltung des neuen Standorts hat Rexel seine eigenen Fachkompetenzen einfließen lassen und besonders auf nachhaltige Faktoren geachtet: Neben einer Fassaden- und Dachbegrünung stellt eine intelligente Gebäudesteuerung für Licht, Beschattung, Heizung und Kühlung einen optimalen Energiehaushalt sicher. Der Elektrogroßhändler strebt im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie Energieautarkie an und ist bemüht, auf fossile Brennstoffe zu verzichten.

Ganz in diesem Sinne werden ca. 60 Prozent des benötigten Stroms am Grazer Standort von einer eigenen Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 190 kWp sowie einem dazugehörigen Speicher gedeckt – und so rund 62.700 kg CO₂-Emissionen pro Jahr eingespart. Zusätzlich sorgt ein Energiemanagementsystem dafür, dass der Energieverbrauch laufend gemonitort wird und in weiterer Folge Maßnahmen abgeleitet werden können, die den Verbrauch reduzieren.