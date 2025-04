Die Spitzenposition von Schneider Electric liegt beispielsweise in der Geschlechtervielfalt in der Führungsebene und im Vorstand sowie seinen innovativen Lösungen zur Förderung der Energieeffizienz, Elektrifizierung und Dekarbonisierung begründet. Ebenfalls hohe Punktzahlen erzielte das Unternehmen für seine Bemühungen, den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen von seinem Geschäftswachstum zu entkoppeln sowie für seine hohen Investitionen in nachhaltige Forschung und Entwicklung. Corporate Knights hob zudem den Zusammenhang zwischen der Vergütung von Führungskräften und der Nachhaltigkeitsleistung sowie den ESG-Bewertungen von Schneider Electric hervor.

„Nachhaltigkeit steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt unseres Handelns bei Schneider Electric. Für uns als ein IMPACT-Unternehmen ist es mehr als nur ein Unternehmensziel; es ist die treibende Kraft, die unsere Geschäftsentscheidungen prägt und unsere Mitarbeiter inspiriert", betont Olivier Blum, CEO von Schneider Electric.

Die Auszeichnung in den Jahren 2021 und 2025 markiert den Beginn und das Ende des Fünfjahreszeitraums des aktuellen Schneider Sustainability Impact-Programms. Das Programm misst die Fortschritte des Unternehmens bei einer Reihe von transformativen ESG-Zielen, die bis Ende 2025 festgelegt wurden, und hilft dabei, den Fokus von Schneider auf die Erreichung seiner globalen und lokalen Ziele zu bewahren.