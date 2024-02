Das Projekt „Geteilte Führung“ wurde von OVE Fem, dem Netzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, in Kooperation mit ABZ*AUSTRIA durchgeführt. ABZ*AUSTRIA lebt seit mehr als 25 Jahren das Modell Topsharing in der Geschäftsführung: „Topsharing ist für uns eine sehr effiziente und auch agile Form des Führens“, so Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von ABZ*AUSTRIA und Co-Initiatorin des Projekts. Das vorliegende Whitepaper basiert auf umfangreichen Recherchen sowie mündlich und schriftlich geführten Interviews.

>> Zum Whitepaper