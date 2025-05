Seit Oktober 2024 ist Suntastic.solar Teil der Kontron Gruppe, wie das Unternehmen, das im vergangenen Mai die Insolvenz seiner Großhandelssparte angemeldet hatte, informiert. Die Wettbewerbsbehörde hat die Übernahme freigegeben. Als sichtbares Zeichen wird das Firmenlogo um den Zusatz „A Company of Kontron“ ergänzt. Die Kontron AG mit Hauptsitz in Linz ist ein Experte für IoT-Lösungen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Elektronikentwicklung und -produktion. Als Vertriebspartner soll Suntastic.solar ab Sommer das Produktportfolio um PV-Komponenten von Kontron erweitern.

Kund*innen profitieren dadurch von einer erweiterten Produktpalette sowie von der finanziellen Sicherheit einer stabilen Unternehmensgruppe. Unternehmensgründer und Eigentümer Markus König hat das Unternehmen verlassen, Stefan Egger – bereits zuvor in der Geschäftsführung – hat die Führung übernommen.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!

Hier geht’s zur Anmeldung