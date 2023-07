Aber auch für IP-Systeme wie Access Professional existieren Grenzen …

Hummel: Jedes System hat selbstverständlich Grenzen. Das gilt auch für Access Professional. Aber in der Praxis stoßen wir so gut wie nie daran – und falls doch, können wir in der Regel individuelle Lösungen anbieten. Die Systemgrenzen bleiben meist graue Theorie, weil Access Professional extrem skalierbar ist. Das betrifft die Reichweite, die Teilnehmerzahl und die Leistungsfähigkeit im täglichen Betrieb.



Können Sie ein Beispiel dafür geben?



Hummel: Beispielsweise lassen sich im IP-Netzwerk auch weit entfernte Pförtnerhäuschen oder Schrankenanlagen anbinden. Es gibt so gut wie keine relevanten Beschränkungen in der Reichweite. Dasselbe gilt für Büro- und Geschäftshäuser sowie Wohnareale mit mehreren Gebäudeeinheiten. Hier können IP-Systeme außerdem ihre Stärke bei der Teilnehmer*innenzahl ausspielen. Access Professional bindet regulär bis zu 640 Teilnehmer*innen an.

Last, but not least sind IP-Systeme sehr leistungsfähig. So können mit Access Professional bis zu 50 Gesprächs- und Videoverbindungen von unterschiedlichen Eingängen parallel zur gleichen Zeit erfolgen. Das ist ein entscheidendes Argument bei hohem Publikums- oder Lieferantenverkehr. Beispielsweise haben wir die Logistikzentren eines weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändlers mit Siedle Access Professional ausgestattet. Die Schrankenzufahrten dort werden täglich von mehreren hundert Lkws frequentiert. Mit Access Professional ist dieses Aufkommen ganz einfach zu managen.