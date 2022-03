Siedle Access Professional 6.1 ist da

Ein Wizard begleitet bei der Erstinbetriebnahme. Das Assistenzprogramm führt durch alle relevanten Netzwerksettings und macht Access Professional in kürzester Zeit einsatzbereit. Mit dem neuen Release ist das Netzwerksetting in die Systemverwaltung integriert. Damit lassen sich alle Systemparameter in einem Menü anpassen – über eine einzige Bedienoberfläche. Eine Back- und Restorefunktion hilft bei der Sicherung und Wiederherstellung von Systemkonfigurationen.



Bei Großprojekten bietet das neue Access Professional 6.1 zudem deutliche Effizienzgewinne – überall dort, wo unterschiedliche Zugangsbereiche, verteilte Standorte und viele Teilnehmende hohe Anforderungen an die Systemtechnik stellen. In Verbindung mit dem Nutzer-Lizenzmodell und den IP-Innenstationen für Audio und Video kann Access Professional seine Kostenvorteile in Wohnarealen, Gewerbekomplexen und Logistikzentren voll ausspielen.