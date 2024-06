Die einfachere Bedienung des 7-Zoll-Touchscreens beginnt mit zwei klassischen Tasten für das Wesentliche: Sprechen und Türöffnen. Das neu entwickelte User-Interface mit zahlreichen Möglichkeiten zur individuellen Anpassung macht die Handhabung von Siedle Axiom intuitiver. So können Anwender*innen zum Beispiel wählen, ob das Videobild bei Türruf automatisch im Fullscreen-Modus angezeigt wird. Auf dem Türrufbildschirm können favorisierte Funktionen beliebig angeordnet werden, zum Beispiel für das Einschalten des Außenlichts.

Einfacher ist auch der Einbau von Siedle Axiom In-Home. Zunächst werden die Drähte zum In-Home-Bus, für die Spannungsversorgung sowie für Ein- und Ausgänge in zwei losen Klemmblöcken verdrahtet, die dann in die Montageplatte eingesetzt werden. Zum Schluss wird die Montageplatte auf der DIN-Doppeldose oder an der Wand verschraubt. Für beide Befestigungsmöglichkeiten sind Bohrungen vorgesehen.



Das mit dem RedDot Award und German Design Award ausgezeichnete Design von Siedle Axiom In-Home gibt es in drei Farben; für den Einsatz als Tischgerät gibt es eine Konsole als Zubehör. Das Video-Panel eignet sich für Neubauten oder Modernisierungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch für Bürogebäude.