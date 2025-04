Auch der Verbund sieht im Ergebnis der Volksbefragung eine "Enttäuschung". Die Energiewende in Österreich verliere damit laut dem Energieversorger kostbare Zeit. Einziges Argument der Windkraft-Gegner*innen sei die Sichtbarkeit der Anlagen in gebirgiger Lage gewesen. Nachhaltige Stromerzeugung, heimische Wertschöpfung und Wirtschaftsstandort Kärnten hingegen seien in der Kampagne der Gegner untergegangen.

„Egal, welche Meinung man hat – ein ´Weiter wie bisher´ wird für uns und kommende Generationen teuer werden“, kommentiert Geschäftsführer Dietmar Reiner, Geschäftsführer der Verbund Greenpower GmbH, das Abstimmungsergebnis in Kärnten. „Österreich hat sich verpflichtet, seinen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Kärnten wird sich davon nicht ausschließen können, auch wenn die Stimmung im Moment noch nicht reif dazu ist.“ Und: „Mit der Physik lässt sich leider nicht verhandeln.“ Denn die Elektrifizierung von Mobilität, Wärme und Industrie werde den Strombedarf in Kärnten in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Die Landespolitik werde nun abwiegen müssen, inwieweit Kärnten die Chancen als Wirtschaftsstandort aufs Spiel setzen wolle.

Die Politik sieht der Alpenverein ebenfalls in der Pflicht, sie solle verantwortungsvoll mit der Bergwelt umgehen. Der Ausbau erneuerbarer Energien sei notwendig, dürfe aber nicht auf Kosten des Naturschutzes geschehen, lautet die Einschätzung des Bergsteigervereins. „Unsere Position bleibt klar: Wir sind nicht gegen Windkraft per se, sondern dafür, dass ihre Standorte mit Bedacht gewählt werden, um sensible Naturräume zu schützen“, so Clemens Matt, Generalsekretär des Alpenvereins.

Die Energiestrategie und die Zonierungsvorschläge der Landesregierung müssen laut Erich Auer, Naturschutzreferent des Alpenverein-Landesverbandes Kärnten, überarbeitet werden: „Infrage kommende Zonen um bestehende oder in Bewilligungsverfahren befindliche Windparks sind naturschutzfachlich zu prüfen, die restlichen Berge Kärntens sind als Ausschlusszone zu definieren und gesetzlich abzusichern.“