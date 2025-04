Gira Austria will dem Elektrofachhandwerk eine durchgängige digitale Lösung für die Gebäudetechnikinstallation zur Verfügung stellen. Herzstück dieser Lösung ist der Gira Planungs Assistent (GPLA). Mit ihm können Fachbetriebe Projekte einfach anlegen und schnell planen. Auf Wunsch auch herstellerübergreifend. Die Software ist nun auch in Österreich verfügbar und in eine digitale Werkzeugkette eingebettet, die mit dem Smart Home Konfigurator Gira Home Assistent sowie automatisierter Systemvorbereitung und Projektierung ineinandergreift.

„Der Gira Planungs Assistent entfaltet seine volle Wirkung im Zusammenspiel mit dem gesamten digitalen System. Für das Elektrohandwerk bedeutet das weniger Aufwand, höhere Planungssicherheit und professionellere Kundenkommunikation“, betont Andreas Fraz, Vertriebsleiter bei Gira Austria.

Die Nutzung der Tools ist kostenfrei, beim finalen Export der Projektunterlagen im GPLA fällt ein projektbezogener Beitrag für den Elektrofachbetrieb an. Mit dem digital unterstützten Prozess bietet Gira eine Lösung für die Vorbereitung, Umsetzung und Inbetriebnahme smarter Elektroinstallationen – vom Einfamilienhaus bis zur komplexen Gebäudetechnik in großen Wohnanlagen, Hotels oder Industriegebäuden.

