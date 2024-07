Die beiden Unternehmen GL Charge und Ensto Röhrbacher Technik haben ihre offizielle Partnerschaft für den österreichischen Markt bekannt gegeben. GL Charge ist ein slowenischer Hersteller für Ladeinfrastruktur und bietet Ladelösungen für die Elektromobilität von der AC Wallbox bis zum DC High Power Charger an. Mit Ensto Röhrbacher Technik für den Vertrieb, die Umsetzung und den First Level Support will man den Markt künftig gemeinsam bearbeiten.



Bei einem Meeting der beiden Partner am österreischischen Hauptsistz der Ensto Röhrbacher Technik im Businesspark Park Böheimkirchen von Stege wurde mit der PublicBox auch gleich eines der Produkte in Betrieb genommen. Die Ladesäule eignet sich mit 2x22kW in einem schlichten, formschönen Gehäuse für den öffentlichen Raum, wie auch für Betriebe und Hotels. Dank OCPP ist die PublicBox in andere Software und Backendsysteme integrierbar und verfügt über RFID bis hin zu diversen Schutzeinrichtungen.





Hier geht’s zur Anmeldung >> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!