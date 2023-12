Die Leistungsfähigkeit der neuen Winkelstecker-Serie wurde durch Prüfverfahren mit einem österreichischen Energieversorger unter Beweis gestellt. Die Produkte wurden speziellen Zulassungsprüfungen und Homologationen unterzogen, die den gültigen EN-Normen entsprechen. Das Prüfverfahren begann im Jahr 2021 und wurde im Oktober 2023 erfolgreich abgeschlossen.



Die positiven Ergebnisse belegen, dass Technologien wie die Schraubtechnik, sowie die Verwendung von modularen Winkelsteckern erfolgreich in realen Netzanwendungen integriert werden können. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der einfachen Installation. Um sicherzustellen, dass diese Qualität auch in der Praxis umgesetzt wird, wurden Energieversorger und ihre Anlagenbauer in einer Schulung auf die korrekte Montage der Winkelstecker geschult.



„Der erfolgreiche Abschluss dieser Zulassungsprüfungen markiert somit einen Meilenstein für Ensto und unterstreicht die Robustheit und Zuverlässigkeit der Winkelstecker-Serie, die nun mit gestärktem Vertrauen in den Energieinfrastrukturen Österreichs eingesetzt werden kann", heißt es von Seiten des Unternehmens.