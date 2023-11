Die beiden EU-Gesetzesvorgaben und ihre nationale Umsetzung bringen 2023 das Ende für traditionelle Leuchtstofflampen. Während die RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) sich umweltgefährdenden Stoffen – Quecksilber im Fall von Leuchtstofflampen – in Elektro- und Elektronikgeräten widmet, legt die Ökodesign-Verordnung verpflichtende Mindestanforderungen an die Energieeffizienz und ökologische Anforderungen von Produkten fest.



Seit 25. Februar ist Schluss für T5-Leuchtstofflampen in Ringform und Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel (CFLni). Mit 25. August wurden lineare T5- und T8-Leuchtstofflampen, mit 1. September auch Hochvolt- und Niedervolt-Halogenlampen vom Markt genommen.