Die Analyse bei einer nächtlichen Befliegung erstellten Luftbilder stellen der nun zum Einsatz kommenden Wiener Standardleuchte ein gutes Zeugnis in Sachen Reduktion der Lichtverschmutzung aus. Dazu wurden die im Jahr 2016 aus der Vogelperspektive durchgeführten Messungen mit den aktuellen Daten verglichen.



Die Ergebnisse bestätigen, dass die neue Straßenbeleuchtung durch ihr „Full-Cut-Off“ - Design kein Licht direkt zum Himmel strahlt und somit insgesamt die Aufhellung des Nachthimmels über Wien um 28 Prozent reduziert. Damit verbunden ist nicht nur eine bessere Sichtbarkeit des Sternenhimmels, sondern auch positive ökologische Aspekte: Das angenehmere und direkter Licht schützt die Wiener Insektenpopulation und trägt so zum Artenschutz bei: Vergleichsstudien mit modernen LED-Leuchten haben gezeigt, dass diese bis zu 80 Prozent weniger Insekten als die bisherigen Leuchten anlocken.



Auf die Qualität der Straßenbeleuchtung haben die neu eingesetzten Leuchten ebenfalls positive Auswirkungen: Durch die effektivere Beleuchtung und eine wärmere Lichtfarbe wirken die Straßenräume besser ausgeleuchtet, während die Strahlung in den Himmel ausbleibt.



Nach dem Tausch der Lampen auf der Donauinsel 2013, folgte ab 2017 der Tausch aller 50.000 Wiener Seilhängeleuchten. Seit 2021 werden nun alle 80.000 Ansatzleuchten getauscht. Als letzte Etappe der Umrüstungsoffensive steht der Tausch der historischen Altstadt-Leuchten in der Wiener Innenstadt auf dem Programm.