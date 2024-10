Die Mitarbeitenden profitieren von der TunableWhite-Lichttechnologie, welche den menschlichen Biorhythmus unterstützt. Morgens beginnt der Tag mit warmen Farbtemperaturen, die sich zur Mittagszeit in Richtung Kaltweiß mit 4.500K verschieben und so anregend wirken. Am späten Nachmittag und Abend schaltet die Lichtsteuerung auf wärmere Farben um, die Mitarbeitenden unterstützen, in eine ruhigere Stimmung zu kommen. Die Lichtkurve wurde von Zumtobel auf der Basis wissenschaftlicher Empfehlungen programmiert, die auf die menschliche Chronobiologie ausgerichtet sind. Sensoren sorgen dafür, dass das Licht in den Büroflächen automatisch an den jeweiligen Tageslichteinfall angepasst werden kann und ausgeschaltet wird, sobald sich keine Person mehr im Raum befindet.



So trägt moderne Sensortechnologie dazu bei, Beleuchtungsenergie zu sparen und für einen nachhaltigeren Lichtkonsum zu sorgen. Aufgrund der LED-Technologie mit Multi-Channel-Design verfügt Panos Infinity zusätzlich über eine Leuchteneffizienz von bis zu 129 Lumen pro Watt. Der Austausch der Leuchten erhöhte die Lichtleistung von 200 auf 300 Lux und senkte gleichzeitig den Energieverbrauch um 40 Prozent.