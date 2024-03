Die Idee, sich für einen Guinness-World-Records-Titel zu bewerben, entstand gemeinsam mit Typico. Ende 2023 reichte Zumtobel die Bewerbungsunterlagen ein und bekam rasch positiven Bescheid, für den Weltrekordtitel antreten zu können. Nun freuen sich die Partner, dass es tatsächlich geklappt hat. „Wir sind sehr stolz darauf, einen Weltrekordtitel geholt zu haben“, so Thomas Ölz, VP Brand & Application bei Zumtobel. „Einen besseren Ort zur Realisierung des Weltrekords als die Light + Building hätten wir uns nicht wünschen können.“



Eine Lichtfläche dieser Größe ähnelt fast schon einem Stück Himmel. Dieser Effekt verstärkt sich durch die Homogenität und rahmenlose Optik der beleuchtenden Fläche. Die Realisierung der weltmeisterlichen Größe ermöglicht ein spezielles Gewebe: Lichtdurchlässige Gewebe sind der perfekte Werkstoff, um Lichtdecken in derart großen Dimensionen herstellen zu können. Der Werkstoff zeichnet sich durch wenig Gewicht, akustische Wirksamkeit und Wärmedurchlässigkeit aus.



„Das Außergewöhnliche an der Cieluma ist, dass die Weltrekord-Maße nicht einmal das maximal Mögliche sind. In einem größeren Gebäude könnten wir noch eine größere Lichtdecke realisieren”, erklärt Typico-CEO Thomas König. Auch für die Messe Frankfurt ist der Weltrekord ein Novum. Man freue sich, als Austragungsort gewählt worden zu sein, „denn genau um solche Innovationen zu zeigen, ist die Weltleitmesse Light + Building da“, so Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt. Er betont auch die besondere Atmosphäre der Halle durch die Deckenbeleuchtung.