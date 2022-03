Modernes Lichtdesign für die U-Bahn

Zwischen 6:00 und 9:00 Uhr regt etwa helles, neutralweißes Licht den Organismus an und hilft den Fahrgästen so, einen aktiven Wachzustand zu erreichen. Während der Feierabendzeit zwischen 16:00 und 19:00 Uhr schafft eine Mischung aus rotem und gedimmtem warmweißem Licht entspannende, aber nicht ermüdende Lichtsituation. Mit vier Personen auf einem Quadratmeter bietet der Lichtwagon ein höheres Licht-Pro-Kopf-Verhältnis als jede Human-Centric-Lighting-Bürolösung. Zwischen den Berufsverkehrszeiten fährt der Lichtwagon mit einer energiesparenden Standardbeleuchtung. Am Wochenende begeistern künstlerische Lichtkompositionen, die beleuchteten Flächen können dazu mit

Informations- oder Unterhaltungsinhalten bespielt werden. Für ihr Konzept wurde Wawrzyniak bereits zwei Mal ausgezeichnet. 2019 erhielt sie den Luxi-Award in der Nachwuchskategorie „Bestes Lichtkonzept“ und wurde von der British Society of Light and Lighting zum „Young Lighter 2019“ gekürt.

Hier geht's zum Streifzug durch Europas U-Bahnen via Fotostrecke!