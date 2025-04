Kontron, Anbieter von IoT/Embedded Computer Technology, zeigt seine vernetzte Gesamtlösung für das PV-Überschussladen in München erstmals auf der Power2Drive Europe. Mit einem Hybridwechselrichter der Tochtergesellschaft Kontron Solar und einer intelligenten Wallbox der Tochtergesellschaft eSystems bietet der Konzern nun alle Bestandteile unter einem Dach an. Kontron hat seine Kompetenzen beim PV-Laden in den vergangenen Jahren gebündelt: Nach der Übernahme von eSystems und Katek Memmingen (jetzt Kontron Solar) verfolgt das Unternehmen das Ziel, das volle Potenzial des PV-gestützten Ladens auszuschöpfen.

„Das PV-Überschussladen ist enorm wichtig für die Elektromobilität“, betont auch Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. Die beiden Tochtergesellschaften werden die Technologie, die das Laden von Elektroautos mit eigenem Sonnenstrom optimiert, an ihrem Messestand zeigen. Der Hybridwechselrichter SolBrid und die intelligente Wallbox ghostONE ermöglichen ein unterbrechungsfreies PV-Laden, präzises Lademonitoring und die Überwachung von Batteriespeichern.

