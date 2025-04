Österreich hat mit dem Projekt ProSafE² eine Vorreiterrolle im Normungsbereich eingenommen, bestätigt Herbst: „Wir kennen keine internationalen Vorbilder im Bereich der wiederkehrenden Prüfung von DC-Ladestationen.“ Man habe die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Projekt immer wieder international diskutiert, dabei hätten Kolleg*innen aus anderen Ländern großes Interesse bekundet.

Die Erkenntnisse aus dem Projekt sind hierzulande bereits in die Weiterentwicklung der OVE-Richtline R 30 eingeflossen, die am 1. März 2025 veröffentlicht wird. Diese enthält Mindestanforderungen und Empfehlungen für den sicheren Betrieb und die wiederkehrende Prüfung von ortsfesten konduktiven Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge. „Damit konnten die Forschungsergebnisse in den Stand der Technik übergeführt werden“, freut sich der technische Projektleiter.